Kayseri Valisi Günaydın, Polis Haftasını kutladı Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Günaydın mesajında, teşkilatın, milletin can ve mal güvenliğini sağlama, huzur ve güven ortamını temin etme, suç işlenmesini önleme hususlarında çok büyük bir özveriyle gece gündüz demeden 175 yıldır başarılı bir şekilde çalışmalarını devam ettirdiğini belirtti.

Polis teşkilatının kurulduğu tarihten bugüne kadar suçun önlenmesi ve aydınlatılması görevlerinin yanı sıra kamu düzeninin sağlanması için de üstün bir görev anlayışı ile çalıştığını vurgulayan Günaydın, şunları kaydetti:

"Binlerce yıldır bu topraklar üzerinde barış, kardeşlik ve huzur içinde yaşayan vatandaşlarımızın güvenliğinin sağlanmasında bu güne kadar hiçbir tehdide boyun eğmeden görevini yerine getiren kahraman polisimizin, bugün olduğu gibi bundan sonra da üstlendiği bu zorlu görevi başarıyla sürdüreceklerine yürekten inanıyorum. Emniyet teşkilatımız, güvenlik hizmetlerinin yanı sıra üstlendiği sosyal sorumluluk projeleri ile eğitimden spora, kültür ve sanata dair birçok alanda, özellikle genç nesillerimizde farkındalık oluşturmaya çalışmaktadır. Türk Polis Teşkilatımızın 175. yılını kutluyor, şehit polislerimizi ve bütün şehitlerimizi, vefat eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize sağlık ve huzur dolu bir hayat temenni ediyorum."

Kaynak: AA