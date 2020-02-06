Kayseri Valisi Günaydın, fırtınada hasar gören bölgelerde incelemelerde bulundu
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Kayseri Valisi Günaydın, fırtınada hasar gören bölgelerde incelemelerde bulundu

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, fırtınada hasar gören bölgelerde incelemelerde bulundu.

06.02.2020 16:46 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:46
Kayseri Valisi Günaydın, fırtınada hasar gören bölgelerde incelemelerde bulundu

Valisi Şehmus Günaydın, fırtınada hasar gören bölgelerde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Günaydın, kentte hızı zaman zaman 100 kilometreyi aşan fırtına dolayısıyla zarar gören sebze ve meyve halini ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Talas ilçesindeki Osman Neyire Akgöz İmam Hatip Ortaokulunun dış cephesinde meydana gelen hasarları inceleyen Günaydın, eğitim ve öğretimi aksatacak herhangi biri durumun olmadığını, hasar gören yerlerle ilgili gerekli çalışmaların hemen başlatıldığını belirtti.

Kaynak: AA
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