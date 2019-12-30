Kayseri Valisi Günaydın'dan yeni yıl mesajı

30.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:46

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, yeni yıl nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Günaydın, mesajında, umutlarla dolu yeni bir yıla girmenin heyecan ve mutluluğunun yaşandığını belirtti.

Her türlü engelin beraberlik içerisinde aşılacağını vurgulayan Günaydın, "2020 yılında, ülkemizin ve ilimizin ortaya konulan hedeflere ulaşması için her zamankinden daha fazla çalışmamız gerektiği ortadadır. Yeni yılda, Kayserili hemşehrilerimizin ve kamu kurum ve kuruluşlarımızın, belirlenen hedeflere ulaşmak için ortak bir iradeye sahip olması, en büyük gücümüzdür." ifadelerini kullandı.

Günaydın, mesajında şunları kaydetti:

"Bu vesileyle ilimizin her konuda gelişmesine katkı sağlayan çok değerli halkımıza katkı ve destekleri için teşekkür ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, çok kıymetli şehit yakınlarımız ve kahraman gazilerimizin, Kayserili hemşehrilerimizin, ilimizde bulunan misafirlerimizin, çalışma arkadaşlarımın, çalışmalarımıza katkı ve destek veren basın mensuplarımız ile aile ve yakınlarının, yeni yılını en samimi duygularımla tebrik ediyor, 2020 yılının ülkemize ve milletimize sağlık, huzur, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA