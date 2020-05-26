Kayseri Valiliğinden yörüklerin Çokça Yaylası'na alınmadığına ilişkin açıklama
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Kayseri Valiliğinden yörüklerin Çokça Yaylası'na alınmadığına ilişkin açıklama

Kayseri Valiliği, Tomarza ilçesindeki Çokça Yaylası'nın koruma altına alındığı için yörüklere hayvanlarını burada otlatamayacaklarının daha önceden tebliğ edildiği ve kendilerine alternatif yer gösterildiği bildirildi.

Kayseri Valiliğinden yörüklerin Çokça Yaylası'na alınmadığına ilişkin açıklama
26.05.2020 16:55 | Son Güncelleme: 26.05.2020 16:55

Kayseri Valiliği, Tomarza ilçesindeki Çokça Yaylası'nın koruma altına alındığı için yörüklere hayvanlarını burada otlatamayacaklarının daha önceden tebliğ edildiği ve kendilerine alternatif yer gösterildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yörüklerin alınmadığı paylaşımları yapılan Tomarza ilçesindeki Çokça Yaylası'nın Orman Teşkilatı tarafından endemik bitkilerin korunması nedeniyle hayvan otlatılmasına kapatıldığı belirtildi.

Yörüklere bölgeye gelmeden önce alternatif yerler sunulduğu ve bunun bilgisinin verildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Çokça Yaylası, Anadolu Diyagonali hattında yer alan bir bölge olup endemik bitki sayısı oldukça fazla olması nedeni ile korunan alanlar içerisinde yer almaktadır. Söz konusu alan 2020 yılında Orman Teşkilatı tarafından, endemik bitkilerin korunması nedeniyle hayvan otlatılmasına kapatılmıştır. Yörüklerimize bu bölgeye otlatmak için hayvan alınmayacağı buraya gelmeden önce tebliğ edilmiş ve kendilerine alternatif alanlar gösterilmiştir. Söz konusu bölgelerden Tomarza ilçesi Kurubel Yaylası'na yerleşmeyi kabul etmişler ve Tomarza ilçemizde Arslantaş köyünde hayvancılık yapan vatandaşlarımızın da hayvancılık yaptığı bölgeye Yörüklerimiz çadırlarını kurarak hayvan otlatmaya başlamışlar."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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