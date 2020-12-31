Kayseri Valiliğinden polisin yaralandığı olaya ilişkin açıklama
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Kayseri Valiliğinden polisin yaralandığı olaya ilişkin açıklama

31.12.2020 16:09 | Son Güncelleme: 31.12.2020 16:12
Kayseri Valiliğinden polisin yaralandığı olaya ilişkin açıklama

Kayseri Valiliğinden, bazı basın yayın organlarında yer alan haberdeki "polisin silahla yaralandığı" ifadesinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Kayseri Valiliğinden, bazı basın yayın organlarında yer alan haberdeki "polisin silahla yaralandığı" ifadesinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, görevli memura mukavemet olayının kamuoyuna yanlış yansıtıldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"31.12.2020 günü Germir Mahallesi'nde meydana gelen 'görevi yaptırmamak için direnme' (görevli memura mukavemet) olayı ile ilgili bazı basın yayın kuruluşlarının haberlerinde yer alan 'Polise silahla saldırıp hafif yaralayan şüpheli, polis özel harekat timlerinin operasyonuyla yakalandı' metnindeki polisin silahla yaralanması ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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