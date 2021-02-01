Kayseri Valiliğinden "hayvanlarına su bulamadığını iddia eden çiftçi" ile ilgili açıklama
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Kayseri Valiliğinden "hayvanlarına su bulamadığını iddia eden çiftçi" ile ilgili açıklama

01.02.2021 16:49 | Son Güncelleme: 01.02.2021 16:49
Kayseri Valiliğinden

Kayseri Valiliği, "hayvanlarına su bulamadığını" iddia eden çiftçinin talepte bulunduğu bölgenin orman alanı olduğunu ve bu yerle ilgili dava sürecinin devam ettiğini bildirdi.

Kayseri Valiliği, "hayvanlarına su bulamadığını" iddia eden çiftçinin talepte bulunduğu bölgenin orman alanı olduğunu ve bu yerle ilgili dava sürecinin devam ettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında çiftçi Ömer Dede'nin hayvanlarına su bulamadığına ilişkin iddiaların gündeme geldiği belirtildi.

Söz konusu bölgede bulunan içme suyu hattının, 1997 yılında Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünce yapıldığı ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu'ndan sonra Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (KASKİ) devredildiği vurgulanan açıklamada, daha sonra Sakarçiftliği Mahallesi'ne ayrı bir isale hattı ile su götürüldüğü, 1997 yılında yapılan içme suyu hattının ise şu an için kullanılmadığı kaydedildi.

Kamu davası açıldı

Açıklamada, Dede'nin orman sınırları içerisinde su hattı çekilmesi için Kayseri Orman Bölge Müdürlüğünden izin almadığına dikkat çekilerek, "Vatandaşımızın tarım ve hayvancılık yaptığı yer kesinleşmemiş orman sınırları dahilinde kalmıştır ve işgalci durumundadır. Bu nedenle babası Yusuf Dede'ye 11.03.2019 tarihinde suç zaptı tanzim edilerek kamu davası açılmıştır. Ömer Dede'ye ise 16.06.2020 tarihinde suç zaptı tanzim edilerek 5 bin 792 metrekarelik alanla ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Ömer Dede'nin hayvanları için su talebinde bulunduğu bölgenin orman alanı olduğu hatırlatılan açıklamada, dava süreçleri devam ettiği için buralarda şu an herhangi bir işlem yapılmasının kanunen mümkün olmadığı kaydedildi.

Kamuoyuna yansıyan haberlerde, "Kayseri'nin Hacılar ilçesinde hayvancılık yapan Ömer Dede'nin kendi imkanlarıyla Erciyes'ten hayvanları için su getirdiği, su borularının Orman İşletmenin Müdürlüğünün greyderleri tarafından ezildiği, yeniden kendi imkanlarıyla aldığı boruların ebatlarının mevzuata uygun olmadığının belirtildiği, ilgili kurumlara sorunu iletmesine rağmen çözüm bulamadığı" iddia edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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