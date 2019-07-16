Kayseri Valiliğinden FETÖ açıklaması

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada çıkan, Kayseri'nin önemli kurumlarında FETÖ mensupları olduğunu ve görmezden gelindiğini iddiasındaki yazı ile ilgili Kayseri Valiliği açıklama yaptı.

Kayseri Valiliğinin konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"10 Mayıs 2019 tarihinde sosyal medyada çıkan bir yazıda'Kayseri'nin önemli kurumlarının içerisinde hala ciddi sayıda FETÖ mensubu var ve bu durum ne Valiliğin ne Adliyenin ne toplumun umurunda değil' şeklinde bir yorum yapılmıştır.

Yorumun yapılmasının hemen sonrasında, paylaşım sahibi, emniyetten sorumlu Vali Yardımcısı, İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı gibi bu konularda yetkili ve görevli olan kişilerin de katıldığı bir toplantıya davet edilmiştir. Kendisine paylaşımındaki isimler sorulmuş, verdiği isimlerin tamamı hakkında adli işlem yapıldığı kendisine ifade edilmiştir. Ayrıca paylaşım sahibinin bazı şahıslarla ilgili "neden tahliye edildi, neden tutuklanmadı, neden OHAL komisyonu tarafından görevine iade edildi" şeklinde ifadeler kullanması üzerine, bu konudaki yetkinin adli mercilerde ve OHAL Komisyonun'da olduğu hatırlatılmıştır. Valiliğimizin yetkisinde olan bir konu ile ilgili olarak "bizim bu yetkimiz de değil" şeklinde bir ifade kesinlikle kullanılmamıştır.

Yapılan o toplantıdan hemen sonra, konunun önemine binaen bir kez daha yapılan paylaşım hakkında asli yetkili makam olan Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'mıza resmi yazı yazılmış, bu paylaşımdaki iddialarla ilgili, paylaşımı yapanın bilgisine başvurulmasının sağlanması talep edilmiştir.

Kısa bir süre önce, bu toplantıda konuşulan hususlarla ilgili bazı basın organları aracılığı ile kasıtlı olarak algı oluşturmak amacıyla, gerçek dışı haberler yapıldığı görülmüştür. Bu nedende kamuoyunu aydınlatmak ve FETÖ konusunda duyarlı davranarak gerçek dışı haberlere ve algılara itibar etmeyen basın mensuplarımıza ve Kayseri halkımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz" - KAYSERİ

Kaynak: İHA