Kayseri Valiliğinden düzensiz göçmenlere ilişkin açıklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri Valiliğinden düzensiz göçmenlere ilişkin açıklama

Kayseri Valiliğinden düzensiz göçmenlere ilişkin açıklama
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri Valiliği, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezindeki 16 düzensiz göçmenin sabun yutma girişiminde bulunduğunu, sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Kayseri Valiliği, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezindeki 16 düzensiz göçmenin sabun yutma girişiminde bulunduğunu, sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geri Gönderme Merkezimizde bulunan 16 Pakistan uyruklu misafir, sınır dışı işlemleri başladıktan sonra kişisel temizlik için verilen sabunları yutmaya çalışarak hastaneye sevk edilme girişiminde bulunmuşlardır. İlgililerin sağlık durumları ile ilgili herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu Vladimir Putin Mehmet Kasapoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ahmet Kaya Sezen Aksu Ebru Gündeş Müslüm Gürses
Spor Erol Bulut Arda Turan Fatih Terim Mustafa Denizli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayseri Valiliğinden düzensiz göçmenlere ilişkin açıklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 17:20:37. #1.16#

title