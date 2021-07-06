Kayseri Valiliğinden düzensiz göçmenlere ilişkin açıklama

Kayseri Valiliği, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezindeki 16 düzensiz göçmenin sabun yutma girişiminde bulunduğunu, sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Kayseri Valiliği, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezindeki 16 düzensiz göçmenin sabun yutma girişiminde bulunduğunu, sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geri Gönderme Merkezimizde bulunan 16 Pakistan uyruklu misafir, sınır dışı işlemleri başladıktan sonra kişisel temizlik için verilen sabunları yutmaya çalışarak hastaneye sevk edilme girişiminde bulunmuşlardır. İlgililerin sağlık durumları ile ilgili herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin