Kayseri Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı Kayseri Valiliği, dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

Kayseri Valiliği, dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, vali ve valilik personelinin adını kullanarak para isteyenlere itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Birtakım kötü niyetli kişilerin, sayın valimizin ve valilikte görevli kamu görevlilerinin isimlerini kullanarak, çeşitli gerekçelerle verilen hesaplara para yatırılmasını istediği öğrenilmiştir. İş adamlarımızın ve vatandaşlarımızın bu tür kişilere kesinlikle itibar etmemeleri, böyle bir durumda derhal güvenlik birimlerine müracaat etmeleri önemle duyurulur."

Kaynak: AA