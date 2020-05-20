Kayseri Valiliğinden "balkona yabancı ülke bayrağı asıldığı" iddiasına ilişkin açıklama Kayseri Valiliğinden, "balkonuna yabancı ülke bayrağı astığı" iddia edilen yabancı uyruklu kişinin farklı bir amaç gütmediği ve durumun tutanak altına alındığı bildirildi.

Kayseri Valiliğinden, "balkonuna yabancı ülke bayrağı astığı" iddia edilen yabancı uyruklu kişinin farklı bir amaç gütmediği ve durumun tutanak altına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 19 Mayıs'ta basın bürosunca yapılan kısa açıklamanın yanlış anlamalara sebebiyet verebileceği düşüncesiyle daha ayrıntılı açıklama yapma ihtiyacının ortaya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, dün kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle saat 19.19'da bayraklarıyla İstiklal Marşı'nı okumak için balkonlarına çıkan vatandaşların, bu sırada bir evin balkonunda asılı yabancı bayrağı görünce ülke genelinde yapılan programa aykırı bir durum olarak değerlendirerek şikayet ve ihbarda bulundukları anımsatıldı.

Bunun üzerine ilgili kişinin bilgisine başvurulduğu ifade edilen açıklamada, yapılan görüşmelerde şahsın farklı bir amaç gütmediğinin anlaşıldığı ve durumun tutanak altına alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA