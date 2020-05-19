Kayseri Valiliğinden "balkona İngiliz bayraklı havlu asıldığı" iddiasına ilişkin açıklama Kayseri Valiliğinden, "balkonuna İngiliz bayraklı havlu astığı" iddia edilen yabancı uyruklu kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Kayseri Valiliğinden, "balkonuna İngiliz bayraklı havlu astığı" iddia edilen yabancı uyruklu kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yabancı uyruklu bir kişinin balkonuna İngiliz bayraklı havlu astığına ilişkin haberler yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu havluyu kurutmak için balkonuna astığını iddia eden yabancı uyruklu şahıs hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA