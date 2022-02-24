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Kayseri Valiliği, çalıntı eşyaların satışına ilişkin vatandaşları uyardı

AA, Ramazan Kaya - Güncel
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Kayseri Valiliği, çalıntı eşyaların satışına ilişkin vatandaşları uyardı

Kayseri Valiliği, çalıntı eşyaların ikinci el piyasada satışının önlenmesi için vatandaşlara uyarıda bulundu.

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valiliği, çalıntı eşyaların ikinci el piyasada satışının önlenmesi için vatandaşlara uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan kişilerin söz konusu maddelerin temini için sık sık hırsızlık olaylarına karıştıkları belirtildi.

Çalıntı malların ikinci el piyasasında satılarak uyuşturucu ve uyarıcı madde teminine yönelik gelir elde etme arayışında olunduğu vurgulanan açıklamada, çalıntı eşyanın satın alınması veya kabul edilmesinin suç olduğu vurgulandı.

Açıklamada, yanlarında vasileri bulunmadığı sürece 18 yaşından küçük kişilerden eşya, malzeme alımı ve bu kişilere eşya, malzeme satışı yapılmaması gerektiği bildirildi.

AA / Ramazan Kaya - Güncel

Uyuşturucu, Kayseri, Güncel, Haberler

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