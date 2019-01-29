Kayseri Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon 7 Gözaltı

Uyuşturucu tacirlerine operasyon 7 gözaltı

KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik yapılan operasyonda, 3'ü kadın 7 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Talas ilçesinde bulunan bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı ipbarı üzerine harekete geçti. Şüpheli eve düzenlenen operasyonda, S.İ. (25), F.A. (25),M.V.Ö. (30), B.Ş. (24), Y.K. (35), A.Y. (28) ve İ.D'yi (22) yakalandı. Evde yapılan aramalarda, 2 adet uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan rulo alüminyum folyo ve 5 parça halinde 30 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: DHA