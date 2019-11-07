Kayseri uyuşturucu şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

07.11.2019 15:11 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:13

Uyuşturucu şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

Kayseri'de, polisin yaptığı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla kovalamaca sonucu gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.S., H.E.Ü. ve H.M.Y.'nin Gaziantep'ten şehre, yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine operasyon başlattı. Ekipler, 3 şüphelinin içerisinde bulunduğu otomobili takibe aldı. Otomobille kaçmaya çalışan şüpheliler, yaşanan kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kovalamaca sırasında otomobilden attıkları 60 gram metamfetamin yol kenarında bulundu. M.S., H.E.Ü. ve H.M.Y., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA