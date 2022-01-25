Kayseri Üniversitesi, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a fahri doktora verecek

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Üniversitesi Senatosu tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a, "Uluslararası Ticaret ve Lojistik" alanında tevcih edilen "Fahri Doktora" belgesi takdimi yapılacak.

27 Ocak 2022 Perşembe günü Kayseri Üniversitesi'nin 15 Temmuz Yerleşkesindeki Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinlik saat 14.30'da başlayacak. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kendisine fahri doktora belgesi takdiminin ardından "Mavi Vatan'da KKTC'nin Rolü" konulu konuşma yapacak. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kayseri Üniversitesi'ndeki programı kapsamında Mine Kar ve Cem Kar tarafından hazırlanan Fotoğrafları ve Kendi Sözleri ile Yaşamı; Rauf R. Denktaş Sergisi'nin de açılışını yapacak.

Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde açılacak sergide, KKTC kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın fotoğraf arşivinde yer alan 50 bin fotoğraf arasından seçilen 250 fotoğraf yer alacak. - KAYSERİ

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