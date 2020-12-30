Kayseri Üniversitesinde "Sıfır Atık" komisyonu kuruldu
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Kayseri Üniversitesinde "Sıfır Atık" komisyonu kuruldu

30.12.2020 14:45 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:51
Kayseri Üniversitesinde

Kayseri Üniversitesinde "Sıfır Atık" uygulamalarına yönelik komisyon oluşturulduğu ve çalışmalarına başladığı bildirildi.

Kayseri Üniversitesinde "Sıfır Atık" uygulamalarına yönelik komisyon oluşturulduğu ve çalışmalarına başladığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, rektör yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun başkanlığında birimlerin sıfır atık temsilcileri ile online toplantı yapıldı.

Toplantıda Kayseri Üniversitesinin ana kampüsü ve ilçelerdeki kampüslerinde sıfır atıkla ilgili yapılması gerekenlere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Diğer taraftan üniversitede sıfır atık uygulamalarının daha nitelikli bir şekilde yürütülebilmesi için "Sıfır Atık ve Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi" kurulmasına yönelik çalışmalara başlanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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