Kayseri Üniversitesi, YÖK Sanal Fuarında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından "Üniversiteni Keşfet" adıyla düzenlenen "YÖK Sanal Fuarı 2020", 4 Ağustos 2020 Salı günü başladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından "Üniversiteni Keşfet" adıyla düzenlenen "YÖK Sanal Fuarı 2020", 4 Ağustos 2020 Salı günü başladı.

Tüm dünyada yaşanan Covid-19 pandemisi nedeniyle sanal ortamda gerçekleştirilen fuarda, YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemine giren öğrenciler, tercih edeceği üniversiteyi ve bölümleri daha yakından tanıma imkanı buluyorlar. YÖK Sanal Fuarının 6'ıncı salon ve 200'üncü standında yer alan Kayseri Üniversitesi'nin standında öğrenciler, Kayseri Üniversitesi'nin tanıtım afiş ve broşürlerine, tanıtım filmlerine, fotoğraflarına ulaşabilirken, 7 kişiden oluşan üniversite temsilcileri ile de online irtibat kurabilme fırsatı buluyor. Uygulama ve proje odaklı misyonuyla öğrencilerine en iyi şekilde mesleki eğitim verme amacında olan Kayseri Üniversitesi'nde, sanal fuar temsilcileri, Kayseri Üniversitesi'ni tercih edecek öğrencilere 09.00-17.00 saatleri arası okul ve bölümler hakkında bilgi veriyor.

YÖK Sanal Fuarı, 7 Ağustos 2020 Cuma gününe kadar devam etmektedir. - KAYSERİ

Kaynak: İHA