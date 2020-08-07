Kayseri Üniversitesi, YKS tercihlerinde yüzde 100 doluluk bekliyor Kayseri Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminde ve kayıtlarda yüzde 100 doluluk beliyor.

Kayseri Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminde ve kayıtlarda yüzde 100 doluluk beliyor.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, yazılı açıklamasında, geçen eğitim döneminde Türkiye'de yüzde 100 doluluk oranına sahip devlet üniversiteleri arasında ilk 30 arasına girdiklerini anımsattı.

Kuruluşu itibari ile daha çok mesleki ve teknik eğitime odaklanan üniversitelerinin bu alanda lokomotif rol üstlenmesi için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Karamustafa, gerek mevcut ve yeni açılan bölümler, gerekse eğitim ve öğretim kaliteleri ile saha iş birlikleri kapsamında Türkiye'de mesleki eğitimin üssü olmayı hak ettiklerini belirtti.

Geleceğe yönelik adımları sağlam attıklarını vurgulayan Karamustafa, şunları kaydetti:

"Kayseri Üniversitesi, yeni ama ilerisi için büyük hedefleri olan bir üniversitedir. Nitekim kuruluşundan bu yana yapılan başarılı çalışmalar ve hedeflenen planlamalarla her geçen gün üniversitemiz daha da ileri gitmektedir. Geleceğe yönelik adımlarımızı sağlam atmaktayız. Biz şunu iyi bilmekteyiz ki, Kayseri Üniversitesi gelecekte Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri arasında yerini alacaktır. Ben YKS tercih döneminde üniversitemizi tercih edecek tüm öğrencilere şimdiden hoş geldiniz diyor ve kariyerlerinde başarılar diliyorum. Kayseri Üniversitesi, bizleri tercih eden değerli öğrencilerimizle birlikte, daha da ileriye gidecek ve geleceğe yönelik hedeflerimizi hep beraber başaracağız."

Kaynak: AA