Kayseri Üniversitesi yeni açılan lisans programlarına öğrenci alacak
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Kayseri Üniversitesi yeni açılan lisans programlarına öğrenci alacak

Kayseri Üniversitesi yeni açılan lisans programlarına öğrenci alacak
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel

Kayseri Üniversitesi bünyesinde yeni kurulan lisans programlarına öğrenci alınacağı bildirildi.

Kayseri Üniversitesi bünyesinde yeni kurulan lisans programlarına öğrenci alınacağı bildirildi.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, yaptığı yazılı açıklamada, misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda eğitim öğretim yelpazesini genişletme gayretinde olduklarını, yeni kurulan bölümlerle çeşitliliğin arttığını belirtti.

Yeni bölümleri tercih edecek tüm öğrencilere şimdiden başarı dileyen Karamustafa, şunları kaydetti:

"Mühendislik, mimarlık ve tasarım fakültemiz elektrik-elektronik mühendisliği bölümüne yeni eğitim öğretim yılı itibarıyla 40 kişilik kontenjan ayrıldı. Mühendislik mimarlık ve tasarım fakültemiz bilgisayar mühendisliği bölümüne ise 60 öğrenci alımı yapılacaktır. Yeni kurulan Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültemizin tarih bölümü ile Türk dili ve edebiyatı bölümlerine ise 60'şar öğrenci alınacaktır. Deneyimli akademik kadromuzla diğer bölüm ve programlarımızda olduğu gibi, yeni açılan bölümlerimizdeki öğrencilerimize de en iyi şekilde eğitim vermeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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