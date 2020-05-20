Kayseri Üniversitesi Rektörü Karamustafa, "Rektörler Paneli"ne online katıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kayseri Üniversitesi Rektörü Karamustafa, "Rektörler Paneli"ne online katıldı

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Güney Florida Üniversitesi'nden Prof. Dr. Cihan Çobanoğlu moderatörlüğünde online gerçekleştirilen "Rektörler Paneli"ne katıldı.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Karamustafa,
20.05.2020 13:08 | Son Güncelleme: 20.05.2020 13:08

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Güney Florida Üniversitesi'nden Prof. Dr. Cihan Çobanoğlu moderatörlüğünde online gerçekleştirilen "Rektörler Paneli"ne katıldı.

Kayseri Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Kovid-19 ve Üniversite Eğitimi" konusunun ele alındığı panele Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karamustafa, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz katıldı.

Prof. Dr. Karamustafa, panelde yaptığı konuşmada, Kayseri Üniversitesi'nin her ne kadar yeni kurulan bir üniversite olsa da köklü gelenekler üzerine inşa edildiği için kuruluş sürecini hızlı bir şekilde yürüttüklerini ifade etti.

Dünya genelinde yaşanan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 23 Mart'tan itibaren başlayan uzaktan eğitim için canlı destek ekibi kurduklarını anımsatan Karamustafa, bu ekip ile birlikte öğrencilerin ve öğretim elemanlarının yaşadıkları sorunlara anında müdahale edebildiklerini ve böylece uzaktan eğitimde herhangi bir sorun yaşamadıklarını belirtti.

Dünyanın hızla değiştiğine ve her şeyin değişime uğradığına dikkat çeken Karamustafa, şunları kaydetti:

"Dünyanın en büyük üniversitesi artık internet oldu. Eskiden kitaplardan bilgi alınırdı. Şimdi insanlar internetten ya da Youtube üzerinden bir şeyler öğrenmekteler. Artık birçok şey internet gibi dijital platformlar vasıtasıyla öğrenilir hale gelmektedir. Biz de Kayseri Üniversitesi olarak uluslararasılaşma çalışmaları adına interneti en iyi şekilde kullanarak, online eğitimi yüz yüze eğitimi destekler manada kullanmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Sağlık Bakanı Koca, Mazhar Alanson yerine yanlışlıkla mahalle muhtarını aradı Haber
Sağlık Bakanı Koca, Mazhar Alanson yerine yanlışlıkla mahalle muhtarını aradı
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı Haber
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti Haber
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir Haber
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek Haber
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek
Bir ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, erkek cansız bedeni buldu
Bir ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, erkek cansız bedeni buldu
Bakan Koca'dan salgın için 'kelebek etkisi' uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
Bakan Koca'dan salgın için "kelebek etkisi" uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Prof. Dr. Ceyhan: Türkçe konuşmak koronavirüsü daha az yayıyor
Prof. Dr. Ceyhan: Türkçe konuşmak koronavirüsü daha az yayıyor
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert...
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Doğumda ısıtıcıyla yanan bebeğin ailesine, 160 bin lira tazminat ödenecek
Doğumda ısıtıcıyla yanan bebeğin ailesine, 160 bin lira tazminat ödenecek
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Seyahat kısıtlaması kaldırılan çay üreticileri üst düzey önlemlerle memleketlerine akın ediyor
Seyahat kısıtlaması kaldırılan çay üreticileri üst düzey önlemlerle memleketlerine akın ediyor
Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı
Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı
Son Dakika: 15-19 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi
Son Dakika: 15-19 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi
Yarasalarda yeni pandemilere yol açabilecek 1500 farklı koronavirüs türü tespit edildi
Yarasalarda yeni pandemilere yol açabilecek 1500 farklı koronavirüs türü tespit edildi
Van'da bir mahalle daha taziyeye katılanlar nedeniyle karantinaya alındı
Van'da bir mahalle daha taziyeye katılanlar nedeniyle karantinaya alındı
Merih Demiral'dan Ronaldo itirafı: Karşılaşmayı hiç istemezdim
Merih Demiral'dan Ronaldo itirafı: Karşılaşmayı hiç istemezdim
Tarihçi, kitabını yazdığı Likya Yolu'nda kayboldu, bir de ceza yedi
Tarihçi, kitabını yazdığı Likya Yolu'nda kayboldu, bir de ceza yedi
Engelli kızının maaş kartını alan baba, yasak aşkıyla kaçtı
Engelli kızının maaş kartını alan baba, yasak aşkıyla kaçtı
Günlük burç yorumları 20 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 20 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Çılgın Norveçli, Arktik Okyanusu'ndaki buzullara aldırmadan şortuyla yüzüyor
Çılgın Norveçli, Arktik Okyanusu'ndaki buzullara aldırmadan şortuyla yüzüyor
15 dakika arayla iki kaza geçiren sürücü hayatını kaybetti
15 dakika arayla iki kaza geçiren sürücü hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın transferini sorduğu Çağlar Söyüncü'den yanıt: Menajerim ilgileniyor efendim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın transferini sorduğu Çağlar Söyüncü'den yanıt: Menajerim ilgileniyor efendim
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı
George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı
George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Harun Tan Sinan Özen Ersin Korkut Ferzan Özpetek
Spor Neymar Fatih Terim Bülent Uygun Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kadın 19 Mayıs Türk Lirası Çin Halk Cumhuriyeti
Şu an buradasınız: Kayseri Üniversitesi Rektörü Karamustafa, "Rektörler Paneli"ne online katıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 13:08:26. #1.14#
title