Kayseri Üniversitesi Rektörü Karamustafa, "Rektörler Paneli"ne online katıldı Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Güney Florida Üniversitesi'nden Prof. Dr. Cihan Çobanoğlu moderatörlüğünde online gerçekleştirilen "Rektörler Paneli"ne katıldı.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Güney Florida Üniversitesi'nden Prof. Dr. Cihan Çobanoğlu moderatörlüğünde online gerçekleştirilen "Rektörler Paneli"ne katıldı.

Kayseri Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Kovid-19 ve Üniversite Eğitimi" konusunun ele alındığı panele Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karamustafa, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz katıldı.

Prof. Dr. Karamustafa, panelde yaptığı konuşmada, Kayseri Üniversitesi'nin her ne kadar yeni kurulan bir üniversite olsa da köklü gelenekler üzerine inşa edildiği için kuruluş sürecini hızlı bir şekilde yürüttüklerini ifade etti.

Dünya genelinde yaşanan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 23 Mart'tan itibaren başlayan uzaktan eğitim için canlı destek ekibi kurduklarını anımsatan Karamustafa, bu ekip ile birlikte öğrencilerin ve öğretim elemanlarının yaşadıkları sorunlara anında müdahale edebildiklerini ve böylece uzaktan eğitimde herhangi bir sorun yaşamadıklarını belirtti.

Dünyanın hızla değiştiğine ve her şeyin değişime uğradığına dikkat çeken Karamustafa, şunları kaydetti:

"Dünyanın en büyük üniversitesi artık internet oldu. Eskiden kitaplardan bilgi alınırdı. Şimdi insanlar internetten ya da Youtube üzerinden bir şeyler öğrenmekteler. Artık birçok şey internet gibi dijital platformlar vasıtasıyla öğrenilir hale gelmektedir. Biz de Kayseri Üniversitesi olarak uluslararasılaşma çalışmaları adına interneti en iyi şekilde kullanarak, online eğitimi yüz yüze eğitimi destekler manada kullanmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz."

Kaynak: AA