Kayseri Üniversitesi Rektörü Karamustafa kongreye katıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, "Uluslararası Türk Dünyası Genç Akademisyenler Kongresi"ne katılarak özel oturum başkanlığı yaptı.

Kayseri Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Genç Akademisyenler Birliği (GAB) tarafından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen ve 10 üniversite ile birlikte Kayseri Üniversitesi'nin de paydaş olduğu "Uluslararası Türk Dünyası Genç Akademisyenler Kongresi" gerçekleştirildi.

Kongrede konuşan Karamustafa, Türk dünyasında yükseköğretimin önemine dikkat çekti.

Türk dünyası akademik ilişkilerinin gelişmesi için genç akademisyenlerin rolünün son derece önemli olduğunu belirten Karamustafa, "Türk dünyası akademik entegrasyonunun daha güçlü hale gelmesi ve işbirliğinin sinerji oluşturacak çıktılar ortaya koyabilmesi için akademik camiamızın geleceği olan genç akademisyenlerin bu çerçevede vizyon oluşturması önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

İki gün süren ve 15 ülkeden 80 akademisyenin katıldığı kongrede yükseköğretimin mevcut durumu ve vizyonları gibi ülkelerin yükseköğretimde geleceğine ışık tutacak çok sayıda bildiri sunuldu.

AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri

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