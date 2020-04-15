Kayseri Üniversitesi Rektörü Karamustafa'dan "Turizm Haftası" Mesajı
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Kayseri Üniversitesi Rektörü Karamustafa'dan "Turizm Haftası" Mesajı

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 15-22 Nisan 2020 tarihleri arasında kutlanacak olan Turizm Haftası münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

15.04.2020 10:24 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:24
Kayseri Üniversitesi Rektörü Karamustafa'dan

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 15-22 Nisan 2020 tarihleri arasında kutlanacak olan Turizm Haftası münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Karamustafa, mesajında, ülkelerin kalkınmasında önemli fonksiyona sahip olan turizm sektörünün rekabet gücünün daha da artırılmasında kamudan özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden yerel halka, eğitim kurumlarından diğer tüm paydaşlara kadar çok geniş bir yelpazede herkese ciddi görevlerin düştüğünü belirtti.

Rektör Karamustafa'nın mesajı şöyle:

"Konjektörel olarak karşı karşıya kalınan küresel yeni tip korona pandemisi sadece ülkemizde değil tüm dünyada turizm ve ilişkili sektörleri elbette olumsuz yönde etkilemektedir. Ancak, yaşanılan bu süreç sona erdikten sonra oluşan yeni dünya düzeni içerisindeki gelişmeleri öngörüp proaktif bir yaklaşım içerisinde oluşturulacak stratejiler sayesinde turizmin ülkemiz için tekrar geleceğin önemli bir yükselen değeri olacağından hiç şüphe yoktur; bu salgının bitmesiyle canlanması ve kısa sürede eski günlerine kavuşması hepimizin ortak temennisidir. Bu bağlamda, Türkiye'nin daha yeni ve nitelikli turizm ürünleri ile pazarda bilinirliğinin artırılması önem kazanmaktadır. Dünyanın önemli finans, kültür, tedarik ve dağıtım merkezi konumunda olması kaçınılmaz olan Türkiye'nin elbette önemli bir sağlık üssü haline gelmesi de beklenmektedir ki, kültür odaklı turizm türlerine önemin verilmesi ve sağlık turizmi türlerinin geliştirilmesine yönelik fırsatlar bu çerçevede değerlendirilmelidir. Geleneksel olarak bacasız sanayi olarak nitelendirilen turizm sektörünün elbette sürdürülebilir ilkeler çerçevesinde daha da rekabetçi kimlik kazanabilmesi için her kesimden planlı ilkler çerçevesinde gereken önemin verilmesi kaçınılmazdır. Turizm sadece gelir kapısı olarak değil aynı zamanda nitelikli kalkınmanın da önemli bir öğesi olarak değerlendirilmelidir. Tarihte çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış ülkemiz, köklü tarihi geçmişi ile çok sayıda turizm değerini bünyesinde barındırmaktadır. Ayrıca ülkemiz zengin doğa güzelliklerine de sahiptir. Mevsimlerin en belirgin olarak yaşandığı güzel ülkemiz adeta turizm cenneti konumundadır. Son yıllarda ülkemiz turizminin çeşitlenmesine ve dört mevsime yaygınlaştırmasına yönelik çalışmalarda önemli mesafe alındığını görmekteyiz. Fakat şunu unutmamalıyız ki turizmden hak ettiğimiz yere gelmek ve bu sektörden ülkemizin hak ettiği geliri alması için sadece devletimize değil, başta sektör temsilcilerine, işletmelere, akademisyenlere ve bu sektörle uzaktan yakından ilgilenen herkese büyük görevler düştüğünü hiçbir zaman unutmamalıyız. Turizmde dünya ülkeleri arasında elbette rekabet söz konusudur. Siz bu rekabet ortamında turizmi ne kadar çeşitlendirir ne kadar yeni ürün sunar ve turizm işletmelerinde müşteri memnuniyetine ne kadar önem verirseniz o kadar başarı şansını elde edebilirsiniz. Sadece deniz, kum ve güneşten ibaret olmayan ve her bölgesinde ayrı bir güzelliği bulunan ülkemizde turizm sektörünün yeri ürünlerle çeşitleneceği ve dört mevsime yayılacağına olan inancımız tamdır. Bu duygularla turizm haftasını kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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