Kayseri Üniversitesi Online Üniversite Tercih Fuarı'na katıldı
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Kayseri Üniversitesi Online Üniversite Tercih Fuarı'na katıldı

Kayseri Üniversitesi, "Online Üniversite Tercih Fuarı'na" katıldı.

Kayseri Üniversitesi Online Üniversite Tercih Fuarı'na katıldı
01.06.2020 14:05 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:05

Kayseri Üniversitesi, "Online Üniversite Tercih Fuarı'na" katıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Eket Fuarcılık tarafından Online Üniversite Tercih Fuarı düzenlendi.

30-31 Mayıs'taki fuarda, Kayseri Üniversitesi ile birlikte devlet ve özel olmak üzere 29 üniversite sanal stant açarken, katılımcı üniversiteler stantları ziyaret eden öğrencilere üniversitelerini ve bölümlerini tanıttı.

YKS ve meslek tercihleri ile ilgili online seminerlerin de yer aldığı fuarda, öğrencilere daha detaylı bilgi almaları için üniversiteler tarafından online sohbet etme imkanı da sunuldu.

Uygulama, proje odaklı ve iş dünyasıyla bütünleşen, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan ve nitelikli insan gücünü yetiştirerek toplumsal fayda oluşturan bir üniversite olmak misyonuyla faaliyet gösteren Kayseri Üniversitesi'nin sanal standında öğrencilere, okul temsilcisi öğretim elemanları ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Basın-Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından bilgi verildi.

Online üniversite tercih fuarında Kayseri Üniversitesi'nin standını bini aşkın öğrenci ziyaret etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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