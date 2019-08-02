Kayseri Üniversitesi'nden Sözde 'Barış Bildirisi'ne Tepki

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü, yaptığı yazılı açıklama ile Anayasa Mahkemesi'nin sözde Barış Bildirisi'ne imza atan bazı akademisyenler hakkında verdiği karara tepki gösterdi.

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Sözde "Barış Bildirisi" olarak bilinen bildiriye imza atarak terör örgütü propogandası yapan bazı akademisyenlerin ceza almalarını hak ihlali olarak değerlendiren Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karar bizleri derinden üzmüştür. Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bu karar başta şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları olmak üzere canları pahasına hain terör örgütleri ile mücadele eden tüm kurumlarımızı ve milletimizi derinden yaralamıştır. Hain terör örgütlerine karşı herhangi bir eleştiride bulunmaksızın terörle mücadele ettiği için Devletini suçlayan açıklamalarda bulunmak dünyanın hiçbir ülkesinde ifade özgürlüğü olarak değerlendirilemez. Anayasa Mahkemesi bir vesayet kurumu olmamalı, milletimizin yüce menfaatlerini gözetmelidir.

Kayseri Üniversitesi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin toplumsal huzuruna ve refahına karşı atılmış bu ve benzeri adımların karşısında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz." - KAYSERİ

Kaynak: İHA