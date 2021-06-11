Kayseri Üniversitesi'nden Milli Takımımıza Billboardla Destek
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Kayseri Üniversitesi'nden Milli Takımımıza Billboardla Destek

Kayseri Üniversitesi'nden Milli Takımımıza Billboardla Destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ), 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonasında mücadele verecek olan milli takımımıza billboardla destek verdi.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ), 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonasında mücadele verecek olan milli takımımıza billboardla destek verdi.

Kayseri Üniversitesi'nin 15 Temmuz Merkez Yerleşkesinde bulunan billboarda, üniversitenin milli takımımıza destek görselini içeren billboard afişi asıldı.

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü, milli takımımıza 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonasında yapacağı tüm maçlarda başarılar diledi. - KAYSERİ

Kayseri Üniversitesi'nden Milli Takımımıza Billboardla Destek
Kayseri Üniversitesi'nden Milli Takımımıza Billboardla Destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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