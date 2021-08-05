Kayseri Üniversitesi Mimarsinan OSB Meslek Yüksekokulu için hazırlıklar tamamlandı
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Kayseri Üniversitesi Mimarsinan OSB Meslek Yüksekokulu için hazırlıklar tamamlandı

Kayseri Üniversitesi Mimarsinan OSB Meslek Yüksekokulu için hazırlıklar tamamlandı
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) tarafından Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesine (OSB) kurulacak meslek yüksekokulu için hazırlıklar tamamlandı.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) tarafından Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesine (OSB) kurulacak meslek yüksekokulu için hazırlıklar tamamlandı.

KAYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Üniversitesi Mimarlık, Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Okan Karahan yönetiminde Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı mimarları tarafından hazırlanan projenin sunumu rektörlük senato salonunda yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Mimarsinan OSB MYO'nun Kayseri Üniversitesi'nin hayalindeki önemli bir proje olduğunu belirtti.

Karamustafa, şunları kaydetti:

"Somut olarak Mimarsinan OSB'den üniversitemize tahsisi konusunda ön hazırlıkları yapılmış olan arsa üzerinde çalışan profesyonel kadromuz, mimari projemizi oluşturdu. Hazırladıkları projenin sunumu gerçekten bizleri heyecanlandırdı. Tüm ihtiyaçlara cevap veren örnek bir projeyi ortaya çıkaran mesai arkadaşlarım ile Mimarsinan OSB'nin bu konuda çalışma yapan ilgili heyetine şükranlarımı sunuyorum. Sanayi, ticaret, sağlık, kültür, eğitim ve turizm şehri olan Kayseri'de, bilimsel metot ve uygulamaları, sanayicinin ihtiyaç, istek ve girişimiyle bir araya getirecek bir platform olan meslek yüksekokulu, başta nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve ardından da ortak sanayi projelerinin oluşturulması açısından önem arz etmektedir. Bu sebeple bu projeyi Kayseri Üniversitesi olarak çok önemsiyoruz. Halihazırdaki meslek yüksekokullarımızda var olan bölümleri, programları ve ileride açmayı düşündüğümüz bölüm ve programları Mimarsinan OSB ve diğer OSB'ler ile entegre edip, bir noktada üniversite-sanayi iş birliğini mesleki ve teknik yükseköğretim bağlamında sağlamış olacağız."

Kayseri Üniversitesi Mimarsinan OSB Meslek Yüksekokulu için hazırlıklar tamamlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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