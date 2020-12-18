Kayseri Üniversitesi Meslek Yüksekokulunun adı değişti

Kayseri'nin en eski mesleki ve teknik yükseköğretim kurumu olan Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Meslek Yüksekokulu'nun adı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak değiştirildi.

Kayseri'nin en eski mesleki ve teknik yükseköğretim kurumu olan Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Meslek Yüksekokulu'nun adı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak değiştirildi.

KAYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin teklifi üzerine isim değişikliği konusunu inceleyen Yükseköğretim Kurulu, teklifi uygun görerek isim değişikliğini yapılmasına karar verdi.

Meslek yüksekokulu bundan sonra Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu adıyla eğitim hizmeti vermeye devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, toplam 12 programı bulunan ve Kayseri Üniversitesinin en çok öğrenciye sahip okulu olan meslek yüksekokulunun misyonuyla uyuşan yeni isminin hayırlı olmasını diledi.

Karamustafa, uygulama ve proje odaklı üniversite misyonuyla mesleki ve teknik yükseköğretimde Türkiye'nin önemli bir üniversitesi haline gelmeyi hedefleyen KAYÜ'nün atılan adımlar, planlamalar ve çalışmalarla bu yolda ilerlemesini sürdürdüğünü kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin