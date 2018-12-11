Kayseri Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda Kermes Düzenlendi

Kayseri Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nda ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes düzenledi.

Meslek Yüksekokulu zemin katında düzenlenen kermesin açılışına, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Genel Sekreter Doç. Dr. Semra Aksoylu, Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ercan Karaköse ile çok sayıda akademisyen, idari personel ve öğrenci katıldı.

Etkinlikte konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, yapılan etkinliğin dayanışmanın en güzel göstergesi olduğunu söyledi.

Rektör Yardımcısı Boztosun, "Kayseri Üniversitesi olarak bu tür etkinliklere önem vermekteyiz. Geçen haftalarda da ihtiyaç sahibi arkadaşlara ayakkabı dağıtım etkinliğimiz oldu. Kermesin hazırlanmasında emeği geçen öğretim üyeleri, idari personel ve öğrenci arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmasının ardından kermes anı defterine duygularını yazan Prof. Dr. Derviş Boztosun, yemek stantlarını gezdi.

Kermes gün boyu devam edecek. - KAYSERİ