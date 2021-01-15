Kayseri Üniversitesi Kütüphanesine Mehmet Akif Ersoy'un ismi verildi
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Kayseri Üniversitesi Kütüphanesine Mehmet Akif Ersoy'un ismi verildi

15.01.2021 17:19 | Son Güncelleme: 15.01.2021 17:22
Kayseri Üniversitesi Kütüphanesine Mehmet Akif Ersoy'un ismi verildi

Kayseri Üniversitesi, 15 Temmuz Merkez Kampüsünde bulunan kütüphaneye Mehmet Akif Ersoy'un ismini verdi.

Kayseri Üniversitesi, 15 Temmuz Merkez Kampüsünde bulunan kütüphaneye Mehmet Akif Ersoy'un ismini verdi.

Kayseri Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, senato toplantısında oy birliği ile alınan karar doğrultusunda Kayseri Üniversitesinin merkez kampüsündeki kütüphanenin ismi "Mehmet Akif Ersoy Kütüphanesi" olarak değiştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 2021 yılının İstiklal Marşı'nın 100. yılı olması ve ayrıca 2021 yılının "İstiklal Marşı Yılı" olarak ilan edilmesinin ardından bağımsızlığın simgesi İstiklal Marşı yazarı Mehmet Akif Ersoy'un ismini yaşatmak için böyle bir karar aldıklarını belirtti.

Karamustafa, "Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un ismi kütüphanemize çok yakıştı. Alınan bu karar hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif Ersoy Kütüphanesi, 3 okuma salonu, 20 bilgisayardan oluşan 3 teknoloji odası ve 15 bin 700'ü yabancı kaynak olmak üzere toplam 33 bin kitapla kentin sayılı kütüphaneleri arasında yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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