Kayseri Üniversitesi, ilk 6 aylık hedeflerini yakaladı Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) 2020-2024 dönemi stratejik plan hedeflerini adım adım gerçekleştiriyor.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) 2020-2024 dönemi stratejik plan hedeflerini adım adım gerçekleştiriyor.

KAYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYÜ, stratejik planında yer alan 3 amaç çerçevesindeki 12 hedefe ilişkin performans göstergesinin 8'ini ilk 6 aylık süreçte yakaladı.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, uygulama ve proje odaklı üniversite misyonuyla hareket eden KAYÜ'nün, 5 yıllık stratejik planını hazırlayıp uygulamaya koyan yeni kurulan üniversiteler arasında başta yer aldığını belirtti.

Gerek misyonu gerek vizyonu gerekse amaç ve hedefleri ile KAYÜ'nün özellikle mesleki ve teknik yükseköğretimde gelecek vadeden üniversiteler arasında olduğunu aktaran Karamustafa, şunları kaydetti:

"Gelecekte üniversitemizin, ülkemizin ve bölgemizin mesleki ve teknik eğitimde önemli bir yükseköğretim üssü olacağından hiç şüphemiz yoktur. Çünkü bunun için planlı bir şekilde hazırlık yapmakta ve çalışmalarımızı buna yönelik yoğunlaştırmaktayız. Geçtiğimiz günlerde Kalite ve Strateji Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezimiz ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımız tarafından sunumu gerçekleştirilen Kayseri Üniversitesi 2020-2024 Stratejik Planı 2020 Yılı İlk 6 Aylık İzleme Raporu'nda şunu gördük ki belirlenen 3 amaçta 12 hedef göstergenin 8'inde ilk yıla ilişkin değerleri henüz ilk 6 ayda yakalayarak başarılı olmuşuz. 4 hedef gösterge ise yaşanan koronavirüs sürecinden dolayı henüz ilk 6 ayda istenilen düzeyde gerçekleştirilememiş. Ancak yıl sonuna kadar bu performans göstergelerinin de başarılı bir şekilde yakalanacağından şüphe duymamaktayız."

Kaynak: AA