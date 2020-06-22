Kayseri Üniversitesi 'Esnek Not Sistemini' Uygulamayı Planlıyor
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Kayseri Üniversitesi 'Esnek Not Sistemini' Uygulamayı Planlıyor

Kayseri Üniversitesi, Covid-19 pandemisi nedeniyle 23 Mart 2020 tarihinden itibaren başlayan uzaktan öğretim sürecindeki ders başarı değerlendirmesinde öğrencilerin olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla 'esnek not sistemini' uygulamayı planlıyor.

Kayseri Üniversitesi 'Esnek Not Sistemini' Uygulamayı Planlıyor
22.06.2020 17:37 | Son Güncelleme: 22.06.2020 17:41

Kayseri Üniversitesi, Covid-19 pandemisi nedeniyle 23 Mart 2020 tarihinden itibaren başlayan uzaktan öğretim sürecindeki ders başarı değerlendirmesinde öğrencilerin olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla 'esnek not sistemini' uygulamayı planlıyor.

Öğrenci odaklı üniversite anlayışı ile hareket eden Kayseri Üniversitesi, ülkemizin önde gelen üniversitelerinde de olduğu gibi öğrencilerin derslerden aldığı geçer düzeyde ancak düşük düzeyde olan notların genel ortalamaya olan olumsuz etkisini ortadan kaldırmak amacıyla bu türden bir uygulamayı planlamaktadır. Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde, fakülte ve meslek yüksekokullarının dekan/müdürleri, dekan yardımcıları/müdür yardımcıları ve bölüm başkanlarına yönelik 'esnek not' sistemi bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Uzaktan Eğitim Merkezi (KAYUZEM) Müdürü Öğr. Gör. Mustafa Kalay ile Öğrenci İşleri Daire Başkanı Dr, Öğretim Üyesi Ethem Baz'ın sunum yaptığı toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, sadece bu bahar döneminde geçerli olacak esnek not sisteminin öğrencilere dezavantaj değil avantaj oluşturduğunu ve pandemi nedeniyle yaşanılan bu olağanüstü süreçte öğrencinin menfaatlerinin korunduğunu ifade etti.

Rektör Karamustafa, "Esnek not sistemini uygulayan üniversiteler var. Buradaki amaç öğrencinin negatif durumlardan etkilenmesinin önüne geçmek. Kayseri Üniversitesi olarak başarılı bir uzaktan öğretim süreci geçiriyoruz. Online sınavlarımız da başarılı bir şekilde yürüyor. Online derslere ve sınavlara öğrencilerimizin katılım oranı oldukça yüksek. Bizim bir süredir görüştüğümüz ve uygulama biçimini ele aldığımız esnek not sistemi de uzaktan öğretim sürecinin bir parçası olacak. Şimdilik sadece bu bahar dönemi için geçerli olacak esnek not sistemindeki amacımız öğrencilerimizi pandemi sürecinin olumsuz etkilerinden korumak. Yani bu süreçte başarı değerlendirmesinde derslerden aldığı başarısız notların genel ortalamaya olan olumsuz etkisini ortadan kaldırmak. Öğrencilerimizi de memnun edecek bu sistemle birlikte, öğrencilere, kendisi açısından dersten aldığı düşük ve başarısız notun genel not ortalamasını olumsuz etkilememesi için isteğe bağlı olarak geçti/kaldı şeklinde tercih sunulacak. Bu tercihi bahar döneminde aldığı ister tek ister bütün dersler için kullanan öğrencinin, dersten aldığı not ve harf ortalaması ne olursa olsun genel not ortalaması (gano) etkilenmeyecek. Böylelikle öğrencilerimizin başarı değerlendirmesinde öğrencilerin menfaatleri korunmuş olacak" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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