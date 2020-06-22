Kayseri Üniversitesi "esnek not sistemi" uygulamayı planlıyor Kayseri Üniversitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 23 Mart'tan itibaren başlayan uzaktan öğretim sürecindeki ders başarı değerlendirmesinde, öğrencilerin olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla "esnek not sistemi" uygulamayı planlıyor.

Kayseri Üniversitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 23 Mart'tan itibaren başlayan uzaktan öğretim sürecindeki ders başarı değerlendirmesinde, öğrencilerin olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla "esnek not sistemi" uygulamayı planlıyor.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezinde, fakülte ve meslek yüksekokullarının yetkililerine yönelik "esnek not" sistemi bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Uzaktan Eğitim Merkezi (KAYUZEM) Müdürü Öğr. Gör. Mustafa Kalay ile Öğrenci İşleri Daire Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ethem Baz'ın sunum yaptığı toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, sadece bu bahar döneminde geçerli olacak esnek not sisteminin öğrencilere dezavantaj değil avantaj oluşturduğunu ve pandemi nedeniyle yaşanılan bu olağanüstü süreçte öğrencinin menfaatlerinin korunduğunu ifade etti.

Esnek not sistemini uygulayan üniversiteler olduğunu, buradaki amacın öğrencinin negatif durumlardan etkilenmesinin önüne geçmek olduğunu kaydeden Karamustafa, üniversite olarak başarılı bir uzaktan öğretim süreci geçirdiklerini belirtti.

Online sınavların da başarılı bir şekilde yürüdüğünü, online derslere ve sınavlara öğrencilerin katılım oranının da oldukça yüksek olduğunu vurgulayan Karamustafa, şunları kaydetti:

"Bizim bir süredir görüştüğümüz ve uygulama biçimini ele aldığımız esnek not sistemi de uzaktan öğretim sürecinin bir parçası olacak. Şimdilik sadece bu bahar dönemi için geçerli olacak esnek not sistemindeki amacımız, öğrencilerimizi pandemi sürecinin olumsuz etkilerinden korumak. Yani bu süreçte başarı değerlendirmesinde derslerden aldığı başarısız notların genel ortalamaya olan olumsuz etkisini ortadan kaldırmak. Öğrencilerimizi de memnun edecek bu sistemde, dersten alınan düşük ve başarısız notun genel not ortalamasını olumsuz etkilememesi için isteğe bağlı olarak geçti/kaldı şeklinde tercih sunulacak. Bu tercihi bahar döneminde aldığı ister tek, ister bütün dersler için kullanan öğrencinin, dersten aldığı not ve harf ortalaması ne olursa olsun genel not ortalaması etkilenmeyecek. Böylelikle öğrencilerimizin başarı değerlendirmesinde öğrencilerin menfaatleri korunmuş olacak"

Kaynak: AA