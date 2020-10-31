Kayseri UMKE Hatay'a dualarla gönderildi

Hatay'da sınır bölgesine görevlendirilen Kayseri UMKE personeli, dualarla uğurlandı.

Hatay'da sınır bölgesine görevlendirilen Kayseri UMKE personeli, dualarla uğurlandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, müdürlük önünde düzenlenen uğurlama programında 14 personel, 3 UMKE aracı, 1 ambulans yer aldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı uzman Dr. Ahmet Ceylan, şunları kaydetti:

"Meydana gelen deprem dolayısıyla kalbimiz ve dualarımız İzmir'de yaşayan vatandaşlarımızla beraber. İki ambulansla beraber 6 arkadaşımızı İzmir'e deprem bölgesine gönderdik. Devletimizin büyüklüğü çerçevesinde diğer görevlerimiz de devam etmekte. Sizler de Hatay iline görevlendirilmiş bulunmaktasınız. Daha önce bu ve benzer görevleri yerine getiren tecrübeli arkadaşlarsınız. Görevinizi layıkıyla yerine getireceğinize sonuna kadar eminiz. Dualarımız sizinle."

Ekipler, Hatay'da 15 gün sınır hattında görev yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan