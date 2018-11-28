Kayseri Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi İnşaat Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Fuarcılık alanında ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlaması hedeflenen, Kayseri OSB himayesinde yaptırılmakta olan Kayseri Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi inşaat çalışmalarına hızla devam ediyor.

Kayseri OSB'nin uygulamaya dönük büyük ve örnek projeleri arasında yer alan Kayseri Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Tahir Nursaçan "Mart 2019'da hizmete sunmayı planladığımız Fuar ve Kongre Merkezi sadece ilimiz değil, civar vilayetlere de hizmet edecek şekilde ülkemiz ekonomisine katma önemli katma değerler sağlayacaktır.

Tarihinde hep ticaret ile anılmış, geçmişinde Yabanlu Pazarı gibi dünyanın ilk uluslararası fuarını barındıran şehrimize, bu fuar alını kazandırmak boynumuzun borcudur.

Günümüzde pazarda meydana gelen yeni gelişmeler rekabetin yoğun bir şekilde yaşandığı ortamları doğurmuştur.

Fuar organizasyonları sadece organizatör firmalar ya da katılımcı firmalar açısından değil, aynı zamanda düzenlendikleri kent, bölge hatta ülkeler için olumlu sonuçlar doğurmakta, yöre halkının sosyal ve kültürel gelişimlerine önemli katkılarda bulunmaktadırlar.

Fuar Merkezi'nin tamamlanabilmesi için yoğun tempoyla çalışan ekiplerimize teşekkür ediyorum."dedi. - KAYSERİ