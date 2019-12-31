Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Turan'dan yeni yıl mesajı

31.12.2019 18:50 | Son Güncelleme: 31.12.2019 18:50

Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Turan, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Turan, mesajında birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yaptı.

Mesajında yeni yılın tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Turan, şunları kaydetti:

"2020'nin ülkemize, ulusumuza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur, bereket, mutluluk getirmesini, dünyanın ortak sorunlarının çözülmesi için yeni bir başlangıç oluşturmasını diliyorum. Gücümüze inanarak, karamsarlığa kapılmadan, çağdaş dünyayla bütünleşme yolunda yorulmadan ilerleyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Türk-İslam aleminin yeni yılını kutluyor; huzur, barış, istikrar ve ebedi kardeşlik için kutlu bir uyanış miladı olmasını yürekten temenni ediyorum."

Kaynak: AA