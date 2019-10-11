Kayseri U-18 Basketbol Ligi

Kayseri U-18 Erkekler Basketbol Ligi'nde Volkan Aksoy Spor Kulübü ile karşılaşan Talas Bahçelievler parkeden mutlu ayrıldı.

11.10.2019 13:58
Kayseri U-18 Basketbol Ligi

Kayseri U-18 Erkekler Basketbol Ligi'nde Volkan Aksoy Spor Kulübü ile karşılaşan Talas Bahçelievler parkeden mutlu ayrıldı. Sarı-Lacivertli takım rakibini 71-49 ile geçti.


Salon: Atatürk Spor Salonu


Hakemler: Ferhat Barut, Mustafa Kahraman


Volkan Aksoy Spor Kulübü: Taha Sercan Gür *, Kaan Başbuğ *, Bezir Kraahmetoğlu *, Emre Beşdal *, Kemal Ege Öztürk *


Talas Bahçelievler: Şükrühan Beşdok ***, Umut Tütüncü ***, Deniz Beşdok ***, Yiğitcan Karaaslan ***, Bekir Saka ***


Periyotlar:


1. Periyot: 10-16 (Talas lehine)


2. Periyot: 19-39 (Talas lehine)


3. Periyot: 35-52 (Talas lehine)


4. Periyot: 49-71 (Talas lehine) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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