Kayseri U-17 Futbol Ligi sona erdi

13.10.2019 08:55

Kayseri U-17 Futbol Ligi'nde B Grubu'nda oynanan son hafta maçları ile mücadele sona erdi. Bu sezon iki grupta oynanan maçlar sonunda gruplarında ilk üç sırayı alan takımlar Play-Off oynama şansı yakaladı.



Bu sezon iki ayrı grupta 17 takımın mücadele ettiği Kayseri U-17 Futbol Ligi'nde gruplarında ilk üç sırayı alan takımlar Play-Off oynama hakkı kazandı. Gectiğimiz hafta sona eren A Grubu'nda Şekerspor, Talasgücü Belediyespor ve Kayserigücü ekipleri Play-Off oynamayı garantilemişti. Bu hafta sona eren B Grubu'nda ise Kocasinan Şimşekspor ile OSB Atletikspor son hafta öncisinde Play-Off biletini almıştı. Ligin son haftasında rakibi Anadolu Yıldızları'nı yenen Erkiletspor ise mutlu sona ulaşan son takım oldu. Bu grupta son haftaya üç takım iddialı girmişti. Trabzon 3861spor takımı OSB Atletikspor'a Anadolu Yıldızları ise Erkiletspor'a mağlup olunca şanslarını kaybetti. Böylece Play-Off oynayacak son takım Erkiletspor oldu. 6 Takım Kayseri'yi Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazanabilmek için Play-Off'ta ter dökecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA