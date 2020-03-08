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Kayseri, Kaman, Spor

Kayseri U-16 Ligi Play-Off Grubu

Kayseri U-16 Liugi Play-Off Grubu maçında Kayserigücü'nü 3-0 mağlup eden Erkiletspor, zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

08.03.2020 14:02 | Son Güncelleme: 08.03.2020 14:02
Kayseri U-16 Ligi Play-Off Grubu

Kayseri U-16 Liugi Play-Off Grubu maçında Kayserigücü'nü 3-0 mağlup eden Erkiletspor, zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.


Stat Argıncık 1 Nolu Saha


Hakemler: Emir Ahmet Bölükbaşı xx, Merve Dağcı xx, Erkam Güler xx


Kayserigücü: Yakup Demir x, Mehmet Akif Kaman x, Şükrü Akkaz xx, Zekai Karakaya xx, Veysel Halluvi x, Eren Muslu xx, Emir Sezer x, Kemal Çelik x, Furkan Kapucu xx, M. Eren Taflı x, Üzeyir Keskin xx


Erkiletspor: İsmail Timurcuoğlu xxx, İlker Toprak xxx, Bahadır Sarıçiçek xxx, Abdülbaki Öztoprak xxx, Hüseyin Yalçın xx, Ömer Kaya xx, Bekir Arslan xx, Nurhak Özel xxx, Ahmet Kaan Bekdemir xxx, Melih Pınar xxx, Osman Atilla Sönmez xxx


Goller: Bahadır Sarıçiçek Dk. 40, Ahmet Kaan Bekdemir Dk. 60, Bekir Arslan Dk. 65 (Erkiletspor)


Kırmızı Kartlar: Şükrü Akkaz Dk. 70, Akif Kaman Dk. 61 (Kayserigücü) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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