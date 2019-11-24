24.11.2019 08:26 | Son Güncelleme: 24.11.2019 08:31

Kayseri U-16 Futbol Ligi B Grubu'nda oynanan 6. hafta karşılaşmasında rakibi Doğa Gençlikspor'u 4-1 gibi rahat bir skor ile geçen Gültepespor puanını 9'a çıkarttı.



Stat: Argıncık 2 No



Hakemler: Murat Ahi xx, Mehmet Kaya xx, Mustafa Boylu xx



Gültepespor: Mert Kılıç xxx, Eren Arda Ceylan xx, Enes Kılıç xxx, Çağatay Arın xx, Enes Türker Ünlü xx (Dk. 64 Harun Çelik x), Hasan Öztaş xx ( Dk. 60 Emre Bayraktar x), Aslan Tokat xxx, Ömercan Yiğit xxx, Ahmet Can Yılmaz xxx ( Dk. 64 Alper Erdoğan x), Furkan Çağlar xxx, Işık Polat xx ( Dk. 64 Berat Yıldırım x)



Doğa Gençlikspor: Oğuzhan Demirtaş x, Hasan İnce x, Mehmet Küpeli x, Mert Bardak x, Emirhan Karakoç xx, Halil Efendi Metin xx, Bedirhan Uyumaz x, Nihat Can Önal xx, Tunahan Altun xx, Veli Özer x ( Dk. 46 Umut Çelik x), Davut Arıtan xx



Goller: Ahmet Can Yılmaz Dk. 10, 60, Ömercan Yiğit Dk. 35, Furkan Çağlar Dk. 70 ( Gültepespor ), Halil Efendi Metin Dk. 14 ( Doğa Gençlik) - KAYSERİ

Kaynak: İHA