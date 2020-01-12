Haberler » Spor » Kayseri U-15 Futbol Ligi sona erdi - Spor

Kayseri U-15 Futbol Ligi sona erdi

Bu sezon iki ayrı grupta 15 takımın mücadele ettiği Kayseri U-15 Futbol Ligi sona erdi.

12.01.2020 17:06 | Son Güncelleme: 12.01.2020 17:11
Kayseri U-15 Futbol Ligi sona erdi

Bu sezon iki ayrı grupta 15 takımın mücadele ettiği U-15 Ligi sona erdi. Gruplarında ilk üç sırayı alan 6 takım Play-Off oynama hakkı kazandı.


Bu sezon büyük bir mücadeleye sahne olan Kayseri U-15 Futbol Ligi maçları oynanan 6 karşılaşma ile sona erdi. Bu sezon 15 takımın iki ayrı grupta mücadele ettiği ligde gruplarında ilk üç sırayı alan takımlar Play-Off oynama hakkı elde etti. Buna göre A Grubu'nda Kocasinan Şimşekspor, Kayseri Şekerspor ve Talasgücü Belediyespor Play-Off vizesi alırken B Grubu'nda ise OSB Atletikspor, Erkiletspor ve Kayseri Kalespor takımları isimlerini Play-Off'a yazdırdı. Play-Off maçlarında ilk sırayı alan takım ise Kayseri'yi Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler