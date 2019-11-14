Kayseri U-14 Erkekler Basketbol Ligi: Volkan Aksoyak Spor-TED Koleji: 78-30
Kayseri U-14 Erkekler Basketbol Ligi'nde TED Koleji ile karşı karşıya gelen Volkan Aksoy Spor Kulübü, baştan sona üstün oynadığı maçta parkeden 78-30 üstünlükle ayrıldı.
Kayseri U-14 Erkekler Basketbol Ligi'nde TED Koleji ile karşı karşıya gelen Volkan Aksoy Spor Kulübü, baştan sona üstün oynadığı maçta parkeden 78-30 üstünlükle ayrıldı.
Salon: Atatürk
Hakemler: Ozan Çalap, Fatmanur Gümüş
Volkan Aksoy Spor Kulübü: Halit Kerem Erkiletlioğlu xxx, Mustafa Söğüt xxx, İrfan Bora Akbıyık xxx, Arda Erdoğan xxx, Yılmaz Andaç xxx
TED Koleji: İbrahim Kutay Arda x, Arda Gültekin x, Mahmut Arda Savaş x, Necip Arda Gözüküçük x,Tuna Genç x
Periyotlar:
1. Periyot: 9-15 (Volkan Aksoy lehine)
2. Periyot: 13-39 (Volkan Aksoy lehine)
3. Periyot: 22-54 (Volkan Aksoy lehine)
4. Periyot: 30-78 (Volkan Aksoy lehine) - KAYSERİ