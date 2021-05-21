Kayseri Türküleri Yarışması sonuçlandı
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Kayseri Türküleri Yarışması sonuçlandı

Kayseri Türküleri Yarışması sonuçlandı
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri türkülerini gelecek nesillere aktarmak için Büyükşehir Belediyesince düzenlenen yarışma sonuçlandı.

Kayseri türkülerini gelecek nesillere aktarmak için Büyükşehir Belediyesince düzenlenen yarışma sonuçlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla 8-16 yaş arası çocuklara yönelik düzenlenen yarışma, ilgi gördü.

Yarışmada birbirinden güzel Kayseri türkülerini seslendiren yarışmacılardan Özgür Akar birinci, Hatice Kübra Herdem ikinci ve Berivan Kaya da üçüncü oldu.

Ayrıca mansiyon ödüllerini Hatice Berra Arslantaş, Armağansu Ateş ve İpek Boyarbay kazandı.

En az bir enstrüman eşliğinde kaydedilen 2 dakikalık video ile yarışmaya katılabilen 8-16 yaş arasındaki çocuklardan dereceye girenler ödüllendirilecek.

Birinci olan yarışmacı dizüstü bilgisayar, ikinci yarışmacı tablet ve üçüncü yarışmacı da akıllı saatle ödüllendirilecek. Mansiyon ödülü kazanan yarışmacılardan birinciye keman, ikinciye bağlama, üçüncüye ise gitar hediye edilecek.

Ödül töreninin tarihi ve yeri daha sonra Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından ve internet sitelerinden duyurulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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