Kayseri, Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

Türkiye Karate Federasyonunun 2021 faaliyet programında yer alan, Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası, Kayseri'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Karate Federasyonunun 2021 faaliyet programında yer alan, Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası, Kayseri'de gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası 25-29 Ağustos tarihlerinde Kadir Has Kongre ve Spor Merkezinde yapılacak.

50 ilden 860'ı erkek bin 550 sporcunun katılacağı şampiyonada, 130 hakem, 50 idareci ve 200 antrenör görev alacak.

Şampiyonanın açılış seremonisi ise 27 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil