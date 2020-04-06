KAYSERİ Türk Astronomi Derneği Başkanı: Asteroidin dünyaya çarpma olasılığı yok
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DHA, Güncel

KAYSERİ Türk Astronomi Derneği Başkanı: Asteroidin dünyaya çarpma olasılığı yok

Türk Astronomi Derneği Başkanı: Asteroidin dünyaya çarpma olasılığı yokTÜRK Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, '29 Nisan'da dev bir asteroid (gökcisim) dünyaya çarpacak' iddiasına ilişkin, "Merak edilecek bir şey yok. Yapılan hesaplar gösterdi ki bunun dünyaya çarpma olasılığı yok.

06.04.2020 14:54 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:00

Türk Astronomi Derneği Başkanı: Asteroidin dünyaya çarpma olasılığı yok

TÜRK Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, '29 Nisan'da dev bir asteroid (gökcisim) dünyaya çarpacak' iddiasına ilişkin, "Merak edilecek bir şey yok. Yapılan hesaplar gösterdi ki bunun dünyaya çarpma olasılığı yok. Sadece yakınından geçecek" dedi.

Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Astrofizik Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Küçük, '29 Nisan'da dev bir asteroid dünyaya çarpacak' iddiasına ilişkin DHA'ya açıklamada bulundu. Küçük, asteroidler hakkında bazı yanlış anlaşılmaların olduğunu, meteorlarla karıştırılmaması gerektiğini söyledi. Küçük, asteroidlerin Mars ile Jüpiter arasında yer alan irili ufaklı nesneler olduğunu ifade ederek, "Bunlardan bazıları potansiyel olarak dünya yörüngesine yaklaştıkları için dünyaya düşme tehlikesi gösterdiklerinden önem arz ediyorlar" dedi.

'29 NİSAN'DA DÜNYANIN YAKININDAN GEÇECEK'

Küçük, "Dünyaya çarpacağı ileri sürülen '1998OR2' adlı asteroid ilk olarak 1998 yılında keşfedildi. Yaklaşık 2 ila 4 kilometre genişliğinde bir asteroid. 29 Nisan 2020'de dünyaya 6,3 milyon kilometre yani dünya-ay arası mesafenin 16,4 katı uzaktan geçecek. Saatte yaklaşık 31 bin kilometre süratle geçmesi tahmin ediliyor. Gezegenimize çarpacak mı, çarpmayacak mı? Bunlar potansiyel tehlikeli arz eden asteroidler sınıfında olduğu için merak ediliyor. Ama merak edilecek bir şey yok. Yapılan hesaplar gösterdi ki bunun dünyaya çarpma olasılığı yok. Sadece yakınından geçecek. Yapılan hesaplamalar bunu ortaya koydu" diye konuştu.

'EN BÜYÜK DEĞİL'

Küçük, dünyaya doğru yaklaşan asteroidin bugüne kadar gözlenen asteroidler arasında en büyüğü olmadığını da vurgulayarak, şöyle konuştu:

"NASA'ya göre asteroidler ilk olarak keşfedildiğinde küresel etkilere neden olacak şekilde değerlendirilmişti. Ancak bu düşünce şimdi yok oldu. Önümüzdeki 2 ay içinde dünyanın çekim etkisinden etkilenmesi beklenen en büyük asteroid. Ancak şimdiye kadar gözlenen asteroidlerin en büyüğü değil. Dünyaya yakın büyük bir asteroid olan 'Asteroid Florence', Eylül 2017'de yaklaşık 7,0 milyon kilometre veya yaklaşık 18 Dünya-Ay uzaklığı mesafede güvenle geçmişti. Yapılan yörünge hesaplarında yaklaşık 2 Eylül 2050'de tekrar dünya yörüngesinden geçmesi bekleniyor. Tüm bunlar olasılıklar."

KAYSERİ Türk Astronomi Derneği Başkanı: Asteroidin dünyaya çarpma olasılığı yok

Kaynak: DHA

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KAYSERİ Türk Astronomi Derneği Başkanı: Asteroidin dünyaya çarpma olasılığı yok
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