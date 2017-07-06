Kayseri Ticaret Odası Yeni Hizmet Binası Törenle Açılıyor

Kayseri Ticaret Odası Yeni Hizmet Binası 08 Temmuz 2017 Cumartesi günü, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve çok sayıda protokol üyesinin katılımları ile düzenlenecek törenle açılacak.



Açılış törenine; Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Ak Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, TOBB bünyesindeki Oda ve Borsaların meclis ve yönetim kurulu başkanları, iş dünyası temsilcileri ve Oda üyeleri katılacak.



Açılış törenine ilişkin konuşan Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Oda yönetimi olarak en önemli faaliyetlerinden biri olarak gördükleri yeni hizmet binasının bitirilerek üyelerin hizmetine sunulmuş olmasından dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyduklarını belirtti.



Kayseri'ye ve Kayseri tüccarına yakışan, çağın tüm gereklerini içinde barındıran bir hizmet binası yaptıklarını aktaran Hiçyılmaz, hizmet binası yapımının her aşamasında TOBB bünyesindeki oda ve borsalara örnek olduklarını ve çok önemli bir yapıyı ortaya koyduklarını söyledi.



Yeni hizmet binasının özelliklerini de sıralayan Başkan Hiçyılmaz, "14 bin 565 metrekarelik arazimizin bir kısmı üzerinde yer alan yeni hizmet binamızda; 2 bodrum, 1 zemin, 2 kat olmak üzere 5 kat ve toplam 18.000 metrekare kapalı alan bulunmaktadır. Binamızda; hizmet ve yönetim birimlerinin yanı sıra, teknik özellikleri bakımından Türkiye'nin sayılı salonlarından biri olan 500 kişilik konferans salonu, 175 araçlık kapalı olmak üzere toplamda 450 araçlık otopark alanı, 110 kişilik eğitim salonu, meslek komitesi toplantı odaları, sergi ve geniş peyzaj alanları üyelerimizin hizmetindedir. Yeni binanın sosyal bölümde yer alan 450 kişilik restoran da çok kısa sürede işletmeye açılacaktır" ifadelerini kullandı.



Hiçyılmaz, "Yeni hizmet binasının yapımın sürecinde emeği geçen, A-2 Tasarım mimari proje grubu, Yüklenici Firma Aydın İnşaat, Müşavir Firma TURSUM yetkililerine ve Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Eda Velibaşoğlu ile yönetim kurulu üyelerine, Konferans salonu yüklenici firması AKYA Global Yapı'ya, Mimar Yavuz Önem'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Hiçyılmaz, "Yeni binamızın yapımında desteklerini esirgemeyen; TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Çelik ve Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Ticaret Odası yönetim kurulu ve meclis üyelerimize ve adını burada sayamadığım tüm ilgililere şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.



Başkan Hiçyılmaz, 08 Temmuz 2017 Cumartesi günü saat 12,30'da gerçekleştirilecek açılış törenine tüm Kayseri Ticaret Odası üyelerinin davetli olduğunu sözlerine ekledi.



YENİ HİZMET BİNASI KONFERANS SALONU



500 kişi kapasiteli olan konferans salonu mimari, iklimlendirme, profesyonel sahne, ses, ışık ve görüntüleme, simultane tercüme sistemi ile ulusal ve uluslararası konferans organizasyonlarına ev sahipliği yapacak alt yapı donanımına sahiptir. Yerel ve ulusal kanalların dış dünyaya yayın aktarabilmesine olanak sağlayacak canlı yayın alt yapısının da mevcut olduğu salonda özel tasarlanmış 140 civarında koltuğa özel mikrofon ve başkan delege sistemi entegre edilmiştir.



Salon, mimari ile sağlanan doğal akustik yanında, son teknoloji ve yüksek performanslı ses sistemi ile konferans konuşmalarının yanı sıra çok amaçlı kullanımlar için ayarlanabilir bir konfigürasyona sahiptir. Surround veya stereo modunda kullanım için salonda kullanılan özel tasarlanmış Audio Video Otomasyon sistemi sayesinde, dokunmatik tablet üzerinden barkovizyon sisteminin yönetimi, salon genel aydınlatmalarının ve sahne ışıklarının kontrollerini de yapılabilmektedir. - KAYSERİ