Kayseri Ticaret Odası "Kovid-19 Güvenli Üretim-Hizmet Belgesi" aldı
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Kayseri Ticaret Odası "Kovid-19 Güvenli Üretim-Hizmet Belgesi" aldı

Kayseri Ticaret Odasının (KTO), Türk Standartları Enstitüsünün (TSE) pandemi sürecinde alınması gereken önlemlere yönelik denetimden geçen firma ve kurumlara verdiği "Kovid-19 Güvenli Üretim-Hizmet Belgesi"ni aldığı bildirildi.

Kayseri Ticaret Odası
17.06.2020 15:37 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:40

Kayseri Ticaret Odasının (KTO), Türk Standartları Enstitüsünün (TSE) pandemi sürecinde alınması gereken önlemlere yönelik denetimden geçen firma ve kurumlara verdiği "Kovid-19 Güvenli Üretim-Hizmet Belgesi"ni aldığı bildirildi.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında "Güvenli Üretim-Hizmet Belgesi" almak için TSE'ye başvuran KTO, bölgesinde belgeyi alan ilk kurum oldu.

TSE uzmanları tarafından yapılan denetimlerde, KTO'nun çalışanları ve ziyaretçileri için aldığı önlemler belge ile tescillendi.

Denetimlerde TSE uzmanları, tüm birimlerde gerekli risk değerlendirilmesini, enfeksiyon önleme ve kontrol eylem planlarının hazırlığını, temizlik ve dezenfeksiyon planlarını ve alınan tüm tedbirlere uyulup uyulmadığını denetledi.

TSE Kayseri Bölge Müdürü Mahmut Ulaş, ticaret odası başkanlık makamında düzenlenen törende, belgeyi Başkan Ömer Gülsoy'a taktim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gülsoy, pandeminin iş dünyasının yanı sıra tüm kesimleri etkilediğini ifade etti.

Oda olarak tüm önlemleri aldıklarını anlatan Gülsoy, şunları kaydetti:

"Odamıza faydalı olacağına inandığımız bu belgenin uluslararası geçerliliğinin olması ayrı bir önem arz ediyor. Odamıza ve üyelerimize hayırlı olsun. Her zaman 'önce insan, önce sağlık' diyerek önlemlerden ödün vermeden çalışmalarımızı sürdürüyor, üyelerimize hizmete devam ediyoruz. Vakaların artmaması için maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmeliyiz. Ülkemizin bu süreci en az hasarla atlatmasını diliyoruz. Belge için de emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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