Kayseri Ticaret Odası Başkanı Gülsoy'dan yeni ekonomi paketine destek Açıklaması

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği ekonomiye destek paketini ve piyasaları değerlendirdi.

KTO'nun Olağan Meclis Toplantısı'nda konuşan Gülsoy, küresel ekonominin tarihi bir sınavdan geçtiği 2020 yılının ardından aşılama çalışmalarının hız kazandığı 2021'de, ülkede ve dünyada ilk çeyrekten sonra ekonomik faaliyetlerde toparlanma yaşandığını gördüklerini söyledi.

Ekonomide hızlı büyüme trendine girdiklerini ifade eden Gülsoy, "Şehrimizde ihracat rakamları rekorlar kırıyor. 3,5 milyar dolarlık hedefimize ulaşacağız. Ülkemizde de son 12 aylık ihracat değeri 221 milyar dolara ulaşarak hedeflerin çok üzerine çıkmış bulunuyor. 2020 yılında yüzde 1,8 büyüyerek üç ülkeden biri olan Türkiye'de ekonomimizin, bu yıl yüzde 9-10 civarında büyüme rakamını yakalayacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Gülsoy, iş dünyasının tüm olumsuzluklara rağmen canla başla mücadele etmelerini, "önce ülkem, önce devletim" diyerek çalıştığını gördüklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı ekonomik önlem paketini desteklediklerini ve bu pakete güvendiklerini dile getiren Gülsoy, şunları kaydetti:

"Bunu daha önce de söylemiştik. Öngörülebilirlik ve istikrar uğruna aldığı önlemleri çok olumlu buluyoruz. Kur korumalı mevduat hesabı, ihracatçıya ileri tarihli döviz kur rakamı verilmesi, öngörülebilirlik ve istikrarı artıracaktır. Alınan önlemlerle kur ataklarının biteceğine ve stabil hale geleceğine inanıyoruz. Bu yeni ekonomi modelinin başarılı olması için iyi bir tarım politikasıyla desteklenerek daha ön plana çıkacağını düşünüyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı paketle döviz kurlarında aşırıya kaçan olağan dışı yükselişlerin önüne geçtiğini vurgulayan Gülsoy, böylece mali piyasalarda istikrarın arttığını belirtti.

Türk lirasına güveni tesis eden ve istikrarı güçlendiren adımları gayet olumlu bulduklarını ve destekliklerini vurgulayan Gülsoy, "Atılan adımlar yerinde olmuş ve moralleri düzeltmiştir. Piyasalardaki etkisini de pozitif olarak göstermiştir. Türkiye'nin gücüne her zaman inandık ve inanacağız. Türkiye'ye yatırım yapanlar hep kazandı, inşallah bunda sonra da yatırım yapanlar ve ülkemize güvenenler hep kazanacak." diye konuştu.

Önümüzdeki dönemde dünyada söz sahibi olmak isteyen ülkelerin kendi kendine yeten ülkeler olacağına dikkati çeken Gülsoy, bunun için 3 sektöre ağırlık vermeleri gerektiğini, bunların da milli savunma, iyi bir tarım politikası ve sağlık sektörü olduğunu aktardı.

AA / Ramazan Kaya - Ekonomi Haberleri

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