Kayseri Ticaret Odası Başkanı Gülsoy'dan ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine ilişkin, "Yok hükmünde olan bu açıklamayı yapanlar önce kendi karanlık, kirli, insanlık dışı geçmişine baksınlar.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine ilişkin, "Yok hükmünde olan bu açıklamayı yapanlar önce kendi karanlık, kirli, insanlık dışı geçmişine baksınlar." dedi.

KTO'nun video konferans yöntemiyle yapılan nisan ayı meclis toplantısında konuşan Gülsoy, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili yaptığı mesnetsiz açıklamalarını yok saydıklarını ve şiddetle kınadıklarını belirtti.

Kendi karanlık, kirli, insanlık dışı geçmişine bakmayanların Türkiye'yi itham ettiğini aktaran Gülsoy, şunları söyledi:

"Tarihi şan ve şerefle dolu, dünyaya insanlık ve medeniyet götürmüş asil bir millet hakkında tarihi olmayan karar veremez. Yok hükmünde olan bu açıklamayı yapanlar önce kendi karanlık, kirli, insanlık dışı geçmişine baksınlar. Şanlı tarihimizde bir tek kara leke olmayan devletimiz, nice devletler kurmuş, hak ve adaletten yana zalimlerin ve haksızlıkların karşısında, mazlumların yanında olmuştur. Biz her zaman hak yolunda mücadele etmiş bir milletiz. Geçmişinde sömürge, katliam olan devletlerden asla olmadık. Bulunduğumuz coğrafyalarda azınlıkları korumuş, her türlü haklarını ve özlüklerini sağlamışızdır. Milletimizin şanlı tarihinde ecdadımızdan utanacağımız hiçbir şey yoktur, gururlanacağımız ise çok şey vardır."

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına destek

Irak'ın kuzeyindeki Metinave Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına da değinen Gülsoy, mazisi şanla ve zaferlerle dolu Türk Silahları Kuvvetlerinin bugün de milletin güvenliğini tehdit eden tehlikelere karşı azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürdüğünü vurguladı.

Terörle mücadelede devletin ve güvenlik güçlerinin haklı ve kararlı mücadelesini takdirle karşıladıklarını kaydeden Gülsoy, "Kayseri'nin en büyük meslek örgütü olarak, bu onurlu mücadelede her zaman güvenlik güçlerimizin yanında olacağız. Bir tek terörist kalmayıncaya, o bataklık kurutuluncaya kadar mücadelemiz sürecektir. Ordumuzun verdiği mücadele inşallah başarıyla sonuçlanacak ve terör bitirilecektir. Rabb'im askerimizin ayağına taş değdirmesin, Rabb'im yiğitlerimizi bu operasyonlarda korusun inşallah." dedi.

Kısa Çalışma Ödeneği

Gülsoy, üyeleri adına dile getirdikleri Kısa Çalışma Ödeneği'nin devam etmesi yönündeki taleplerini, tüm sektörlerde geçerli olacak şekilde haziran ayını da kapsayacak şekilde devam etme kararı alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Böylesine olağanüstü bir dönemde tüm sektörler için müjde niteliğindeki bu uygulama ile firmaların rahat bir nefes alacağını, çalışanların da salgının yıkıcı etkisinden korunmaya devam edeceğini vurgulayan Gülsoy, şunları kaydetti:

"Tam kapanma süresinde de zor durumda olan işletmelerimize yardımcı olabilmek için kredi ödemelerinin ve kamu alacaklarının ötelenmesi ve mutlaka yeniden yapılandırılması gerekir. Bu kapalı süreç içerisinde borcu olanlara, çeki senedi olan işletmelerimize de kolaylık sağlanmasını bekliyoruz. Tam kapanma süresi içerisindeki ödemelerin mutlaka ötelenmesini talep ediyoruz. Yoksa birçok iş insanımız zor durumda kalacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya