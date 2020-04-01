Kayseri Ticaret Borsasından sağlık çalışanlarına destek Kayseri Ticaret Borsası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanları için Kayseri Şehir Hastanesine 50 adet çay makinesi bağışladı.

Kayseri Ticaret Borsası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanları için Kayseri Şehir Hastanesine 50 adet çay makinesi bağışladı.

Kayseri Ticaret Borsasından yapılan açıklamaya göre, Kayseri Şehir Hastanesine, koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarının kullanması için 50 adet çay makinesi ihtiyacı karşılandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, koronavirüsle mücadelede en ön safta yer alan sağlıkçılara destek olmak istediklerini belirtti.

Sağlık çalışanlarına bir nebze olsun destek olabilmekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Bağlamış, şunları kaydetti.

"Sağlık çalışanlarımızı alkışlıyoruz, onlara manevi olarak destek olmaya çalışıyoruz ama yalnızca alkışlamak yetmez. Bu düşünceden yola çıkarak, onların ihtiyaçlarını karşılamak istedik. Kayseri Ticaret Borsası, şehri ve ülkesi için vardır. Elimizden ne geliyorsa bu memleket için yapmaya hazırız. Önümüzdeki süreçte de atacağımız adımları, sağlayacağımız yeni destekleri planlayacağız."

Kaynak: AA