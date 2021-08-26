Kayseri Ticaret Borsası, tarım ürünleri için yetkili "sınıflandırıcı" belgesi aldı

Kayseri Ticaret Borsası'nın (KTB) Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında yetkili "sınıflandırıcı" belgesi aldığı bildirildi.

Kayseri Ticaret Borsası'nın (KTB) Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında yetkili "sınıflandırıcı" belgesi aldığı bildirildi.

KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, yaptığı yazılı açıklamada, borsalarının, kanun kapsamında laboratuvar hizmetlerini yürütmek amacıyla Ticaret Bakanlığına başvuru yaptığını belirterek, gerçekleştirilen denetimden başarıyla geçtiklerini kaydetti.

Hububat ürünlerinin lisanslı depolarda muhafazası için gerekli olan analizlerin yapılabildiği laboratuvarlarının, Kayseri'de lisans alan tek laboratuvar olduğunu aktaran Bağlamış, şöyle devam etti:

"Ülkemizde tarım ürünleri ticaretinin kolaylaştırılması, geliştirilmesi ve bölge tarımına katma değer sağlaması amacıyla, Kayseri Ticaret Borsası olarak sunmuş olduğumuz yetkili sınıflandırıcı laboratuvar hizmetiyle, ilimizdeki lisanslı depoculuk faaliyetlerinin daha da artmasını beklemekteyiz. Yetkili sınıflandırıcılık hizmetiyle ticaretin, kalitesi ve standartları belirlenen tarım ürünleri üzerinden yapılmasına imkan tanıyarak, hem üreticimizin daha fazla kazanç elde etmesini hem de gıda fiyatlarında istikrarın oluşmasını sağlamış olacağız. Bölge üreticimiz, tüccarımız ve sanayicimiz başta olmak üzere ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil